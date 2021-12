El Rock – Ola fue mucho más que una sala de conciertos; desde el inicio tuvo claro esa concepción de club que ya triunfaba en países como Reino Unido. Abrió sus puertas el 31 de marzo en 1981 con una fiesta a la que titularon 'Música para jóvenes carrozas'. Por allí pasaron Gabinete Caligari, Nacha Pop o Parálisis Permanente. Pero también artistas internacionales como Echo and the Bunnymen, Nick Cave o New Order. Por culpa de una desgracia, la existencia de esta discoteca fue corta y en 1985 echaron el cierre.