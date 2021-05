Tomadas en la intimidad por su novio Jim Hutton

"Ese verano Freddie posó para una cámara por última vez, la mía. Sucedió así. Estaba en el jardín fotografiando algunas de las flores en plena floración y Freddie caminó hacia mí", recogía el testimonio la cuenta del club de fas de Mercury en Instagram (@freddymercuryclub). "Quería que retrocediera para que no fuera un primer plano. Luego posó mientras yo tomaba cuatro fotos y sacó una sonrisa para cada una. Estaba tan pálido que sabía que no se le veía lo mejor posible, pero no me importó; de todas las fotos que tengo de Freddie, esas son las que más me gustan".