No obstante, al cantante no le ha sentado del todo bien las diferentes medidas de prevención frente a la covid-19 que se han tomado a lo largo de este año y medio y las ha criticado en varias ocasiones, lo que no ha sentado del todo bien al ministro de Sanidad de Irlanda del Norte, Robin Swann, que al parecer llevará al artista a los tribunales por sus declaraciones.

Esta batalla judicial se debe a las palabras de Morrison en Belfast en junio cuando un evento en el que iba a actuar terminó siendo cancelado por las restricciones ante la propagación de la covid-19. Incluso ha lanzado algunas canciones contra las restricciones, como 'No more lockdown' (No más confinamiento) o el que sacó con Eric Clapton, que ha sido bastante crítico con las vacunas. Ya en enero el cantante quería llevar al gobierno a los tribunales por la prohibición de la música en vivo. "No tenemos conocimiento de ninguna evidencia científica o médica creíble para justificar esta prohibición general, y vamos a impugnarla en los tribunales".