Zumbidos, latidos, silbidos, siseos o miles de grillos cantando. Hay decenas de maneras de describir el tinnitus o acúfenos, que hace referencia a sonidos que provienen del propio cuerpo y no de una fuente externa. Una de las causas está relacionada con la exposición a sonidos fuertes. Por lo que no es raro que muchos músicos, sobre todo de la vieja escuela del rock, padezcan este problema. La mayoría no han cesado en su empeño por encontrar un tratamiento que les ayude a encontrar el silencio que hace tiempo no escuchan. Y, en muchos casos, como en el de Roberto Gañán, Pulpul, de Ska-P, no les ha quedado otro remedio que el de abandonar durante un tiempo su profesión y su pasión. ¿De qué rockeros hablamos? Te lo contamos en el vídeo.