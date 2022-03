Uno de los dichos más populares del refranero español, muy utilizado en política y que estamos cansados de escuchar, es el mítico “Cada vez que alguien habla, sube el pan”. Y es que significa que cuando una persona habla la situación empeora , es peor que antes de hablar. Se refiere, naturalmente al precio del pan; el precio sube, lo que no es bueno para los consumidores, por tanto, empeora la situación para la gente en general. El pan, en este caso sí representa un elemento básico del consumo, así que la situación empeora para todo el mundo.

Básicamente significa "cada vez que habla produce gran descontento social y preocupación". Esa subida del pan, es un situación figurada, poco deseable que enfurece a la gente. Cuando el precio de la luz, el gas, los impuestos, etc. ("el pan") sube todos los ciudadanos se preocupan y no están conforme. Esto ocurre sobre todo en política, cuando no miden bien sus palabras o estas se sacan de contexto, aquello de dicen puede causar un efecto o reacción inesperados en la sociedad.