Marta Kaufmann, creadora de 'Friends': de empoderar las canas a pedir perdón por la serie más famosa del mundo

Kauffman disentía de cualquier crítica afirmando que la química entre los seis personajes principales justificaba la falta de actores afroamericanos, latinos o asiáticos. No había nada de lo que disculparse, hasta junio de 2022. "He aprendido mucho en los últimos 20 años. Admitir y aceptar la culpa no es fácil. Mirarse al espejo puede ser doloroso. Me da vergüenza no haberlo hecho mejor hace 25 años", explicaba en una entrevista con el diario 'LA Times'.