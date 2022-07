La Wonder Woman original sigue luchando contra la injusticia: "Dejad a las mujeres trans en paz"

La actriz Lynda Carter ha lanzado un mensaje en contra de la transfobia

Carter interpretó a Diana de Themyscira entre 1975 y 1979

"Las mujeres trans son mujeres maravilla ['wonder women']. Y punto"

Hay mujeres que son superheroínas fuera y dentro de la pantalla. Ese es el caso de la Wonder Woman original: la actriz de 70 años Lynda Carter.

La artista ha usado su cuenta de Twitter para luchar contra las injusticias sociales que azotan al mundo en estos momentos. En plenas jornadas del Orgullo, Carter ha querido lanzar un mensaje en defensa de las mujeres trans, que son perseguidas.

"Dejad a las mujeres trans en paz y centraos en la verdadera guerra contra las mujeres", denunciaba ante los tweets de otras compañeras de profesión.

Stop transfobia

La actriz, que protagonizó la serie de los 70, ha respondido enfadada a los tuits transfóbicos de la actriz, cantante, comediante y productora estadounidense Bette Midler y la cantante de R&B, Macy Gray.

"No se me ocurre nada que ayude menos a los derechos de las mujeres que echarles la culpa a las mujeres trans", señala Carter. "Ya tienen lo suyo enfrentándose a la violencia y al escrutinio. Dejadlas en paz y concentraos en la verdadera guerra contra las mujeres. Está teniendo lugar en los tribunales y los gobiernos de este país", escribía la primera Wonder Woman.

Las palabras de la actriz hacen referencia a las recientes y polémicas medidas del Tribunal Supremo de EE UU, que implican derogación del precedente judicial 'Roe v. Wade', que impedía a los gobiernos estatales legislar contra el derecho al aborto.

Wonder Woman icono LGBT

Lynda Carter, que interpretó a Diana de Themyscira entre 1975 y 1979, ha querido reivindicar también el papel de su personaje más conocido como un icono LGBT: "No soy la autora de Wonder Woman, pero si quieres discutir que es un icono queer o trans, no estás prestando atención", dijo.