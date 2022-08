Sin embargo, Garralón ha apuntado que no mantiene mucha relación con Fernández, confirmando que es Juanjo Artero, que interpretó a Javi en ‘Verano azul’, quien sí mantiene una estrecha relación con él. “Si yo no sé nada él me dice o preguntamos unos por otros”, contó la actriz, que procuró no dar demasiados detalles del estado de salud de su compañero. “Se encuentra bien y va evolucionando poquito a poco y con el amor de los suyos, medicina suficiente”.