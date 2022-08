Batería en un grupo, ex fotógrafo y Asperger: Paddy Considine, el actor que más sabe de dragones

Todo el mundo habla de la precuela de la serie 'Juego de Tronos'. 'La casa del dragón' ha llegado con fuerza, y traerá conflictos y personajes nunca antes vistos ya que se trata de una nueva historia que se sitúa 200 años antes de lo sucedido en la mítica serie. Entre los nuevos personajes destaca Viserys Targaryen, que ha ascendido al Trono de Hierro tras la muerte de su abuelo , Jaehaerys I Targaryen. O lo que es lo mismo, el actor medio irlandés medio inglés, Paddy Considine, que ya has visto antes en otras icónicas series como 'Peaky Blinders' o 'El Tercer día'. Lo que quizá no sabías es que toca la batería en un grupo de colegas, en 2011 anunció que sufría síndrome de Asperger y tiene un hijo.

No cabe duda de que este personaje va a dar mucho que hablar y será uno de los ejes principales de la historia . Viserys es padre de Rhaenyra Targaryen y hermano de Daemon Targaryen, otros dos de los personajes más importantes. Una de sus mayores preocupaciones es no tener un heredero varón que le suceda , lo que provocará enfrentamientos entre los miembros de la familia.

Viserys es presentado como hombre cálido y amable, que "no elegirá entre su hermano y su hija" para continuar su legado, según sus propias palabras en lo poco que hemos podido ver por el momento de la serie.

Desde HBO añaden que "Viserys solo desea seguir adelante con el legado de su abuelo, pero como hemos aprendido en 'Juego de tronos' los buenos hombres no necesariamente resultan ser grandes reyes".

Este personaje está interpretado po r el actor británico Paddy Considine, de 48 años , al que seguro que has podido ver en otras películas como 'Bienvenidos al fin del mundo' o 'Dead Man's Shoes'. También es un actor asiduo en las series de televisión, y entre sus proyectos más importantes destacan las icónicas 'Peaky Blinders' o 'El tercer día'.

"Dracarys! Paddy Considine ha sido elegido como el rey Viserys Targaryen en 'House of the Dragon'", anunció la cuenta oficial de 'Juego de tronos' en Twitter para dar a conocer su participación. Desde que eso ha sucedido, la popularidad de este británico no ha hecho más que aumentar.