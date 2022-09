Jennifer Coolidge y el reconocimiento a los 60: de no ser tomada en serio a ganadora del Emmy

La actriz ya había valorado con anterioridad este personaje que le ha dado el gran premio de su carrera siendo consciente de que sus trabajos anteriores quizá no eran los mejores. “Si miras mi currículum, interpreto a muchas personas tontas, no a personajes complejos, este es un papel realmente jugoso”, declaró sobre su trabajo en ‘The White Lotus’ .

No obstante, en una reciente entrevista con Variety, la actriz comentaba que gracias a esa saga de películas tuvo “mucha actividad sexual”, ya que explicaba que de no haber hecho esas películas “habría como 200 personas con las que nunca me habría acostado” al haberla mostrado como una mujer deseable de 40 años, papeles que no se suelen encontrar en las ficciones.