Desde entonces, Lucy tiene un club de fans, trascendió como ícono feminista, siendo la bandera de varios colectivos , y también fue considerada “mito erótico”, mote del cual no reniega. “Trabajé muy duro para ello... En realidad, no hice nada para ganarme ese título. Está todo en la cabeza de los fans, no en la mía. Esa es la naturaleza de un famoso”, aseguraba la actriz en una entrevista a El País.

Al concluir la serie se mantuvo activa, vinculada al cine, con trabajos más o menos representativos, pero siempre manteniendo un hilo: la acción. Sin embargo, en el tiempo cercano cambió de rumbo. El año pasado le puso la voz a Tzod, personaje de la película de terror de fantasía 'The Spine of Night', y luego hizo lo propio en la comedia 'Minions: The Rice of Gru'.