'The last of us', la adaptación del videojuego homónimo en HBO, es la serie del momento. No solo ha sido aclamada por los fanáticos del título original por su fidelidad, sino que ha capturado la atención del público y ha recibido los parabienes de la crítica. Sin embargo, con la emisión de su tercer episodio, titulado 'Long long time', ha levantado muchas ampollas entre un ruidoso sector de su audiencia masculina. ¿El motivo? Destinar la mayor parte de sus 75 minutos a contar una relación romántica entre dos hombres blancos durante el fin de la civilización.