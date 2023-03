La última década ha sido un auténtico acelerón en la carrera de Pedro Pascal , el actor chileno, con descendencia española, que tiene en emisión a dos de las series del momento, siendo protagonista en ambas. Por una parte, da vida a Joel Miller en ‘The Last of Us’ , serie basada en el videojuego homónimo, y a El Mandaloriano en ‘The Mandalorian’ en el universo Star Wars . Sin embargo, el fenómeno Pascal dio comienzo hace una década, cuando interpretó al carismático Oberyn Martell en ‘Juego de Tronos’.

El actor venía de hacer papeles episódicos o con corto recorrido en diferentes series, además de diversas películas. Por eso mismo, Pascal sabía que si hacía bien su papel en la aclamada serie, podía cambiarle la vida, aunque quizá no sabía que lo iba a hacer tanto. El príncipe al que dio vida se ganó rápidamente el cariño del público, y eso que solo estuvo una temporada, y su carisma le valió para despegar una carrera de primera línea.

‘Kingsman: The Golden Circle’ o ‘Wonder Woman 1984’ son algunas de las películas en las que ha participado desde entonces, pero sin duda donde guarda el mayor éxito, por el momento, es en las series. Antes de las dos que protagoniza en la actualidad Pedro Pascal dio rienda suelta a su castellano como Javier Peña en ‘Narcos’, donde compartió reparto con los españoles Javier Cámara o Miguel Ángel Silvestre, con el que le hemos podido ver bailando en redes sociales al haber creado una gran amistad. No obstante, si tenemos que nombrar a su gran amigo, no hay duda de que es el también actor Oscar Isaac.