View this post on Instagram

Todos recordamos a Maggie O’Connell , ¿verdad? Pues la actriz lo ha intentado alguna vez en el mundo del cine junto a actores como Sylvester Stallone (con el que mantuvo una relación). También ha dedicado su tiempo a escribir un libro titulado ‘Holding Her Head High’ para servir de inspiración a madres solteras como ella.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

El intérprete del personaje más pudiente de Cicely, cuenta en su haber con más de cien películas de cine, series de televisión y videojuegos. Corbin inició su carrera como actor en obras de Shakeaspeare , aunque a la postre ha sido recordado por sus trabajos como comisario u otras figuras de autoridad. Así fueron sus papeles en Juegos de guerra, con John Travolta; Urban Cowboy, con Clint Eastwood; o el western Lonesome Dove. El estadounidense apareció también en varios episodios de la serie Dallas, pero fue con Doctor en Alaska con la que recibió su nominación al Emmy. Otros títulos en los que ha participado en cine son Deuda de honor, Dos por el precio de una, En el valle de Elah; y en televisión Modern Family, One tree hill o The Ranch.

View this post on Instagram

Abandonó, casi por completo, su trabajo como actriz tras le serie para dedicarse al cuidado de sus dos hijas. Se le ha podido ver ocasionalmente en películas como To Grandmother’s House We Go (Hace de madre de las hermanas Olsen, protagonistas de la producción) y 8 Seconds.