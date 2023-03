El selecto club del millón: los actores que cobran a partir de los seis ceros por capítulo

Dedicarse al mundo de la actuación no es sencillo. O se da el petardazo o muchas veces se puede llegar a pasar mal cuando el teléfono no suena. Por eso mismo muchos actores idealizan Hollywood como la meca a la que solo llegan unos pocos. Y lo cierto es que es así. Por ello, todos intentan labrarse la mejor carrera posible eligiendo bien sus proyectos para intentar no parar de trabajar y que el público no se olvide de su rostro. Muchos de esos nombres son sinónimo de éxito en la gran pantalla, pero también en la pequeña, donde últimamente grandes estrellas que acostumbraban a solo hacer cine también se han asentado. Y no, no cobran poco por esos trabajos.