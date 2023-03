Álvaro Morte, actor de 'La casa de papel', ha confesado que le detectaron un cáncer situado en su muslo izquierdo hace 15 años

'El Profesor' ha recordado que tuvo un mal pronóstico por el que casi tienen que cortarle la pierna

"Cuando te dan una noticia de este tipo te lo puedes tomar de muchas formas. Tienes todo el derecho de sufrir"

El actor Álvaro Morte, de 48 años, ha recordado uno de los momentos más complicados de su vida. Conocido internacionalmente tras el boom de ‘La casa de papel’ en cada rincón del planeta por su impecable papel de El Profesor, el intérprete se ha sentado a charlar con Mara Torres en ‘El Faro’, donde ha comentado uno de los aspectos más desconocidos de su vida y a la vez más duros y personales, cuando le detectaron hace 15 años un cáncer.

Morte ha confesado ante los micrófonos de la Cadena Ser que no tenía buen pronóstico sobre el tumor que le detectaron en el muslo izquierdo: “me dijeron que me cortaban la pierna, que no sabían cuánto me quedaba…”.

¿Cómo lo afrontó?

Un relato duro que el actor ha comentado cómo afrontó en esa etapa vitañ. “Cuando te dan una noticia de este tipo te lo puedes tomar de muchas formas. Eres completamente libre de tomártelo como quieras. Tienes todo el derecho de sufrir. Hay una corriente últimamente con la que no estoy de acuerdo. Que si tú crees que te vas a curar, te curarás, que seguro que vas a ganar la batalla”, reflexionaba en la conversación con Torres.

"Cuando te dicen eso te quedas un poco descolocado. Esa noche todavía no lo había entendido del todo, no había asimilado todo eso, me di cuenta de que podía tener miedo", confesaba en otra entrevista con la Fundación Cris Contra El Cáncer.

Desde su perspectiva, “el enfermo ya tiene bastante con lo que tiene. El que tiene que luchar para salvar al enfermo es el médico. No podemos volcar la responsabilidad de que te cures o no si estás más o menos animado, o si te lo tomas mejor o peor”.

Una persona optimista

En su caso, afirma que ya de por sí el es una persona optimista, por lo que intentó tomárselo de esa manera. “Me encanta reírme un poco de todo lo que puedo siempre que puede. No quiero decir que me lo tomara a cachondeo, pero sí intenté que no me tirara abajo el ánimo”, quiso aclarar.

En aquel momento, como recordó en palabras a la Fundación, "me mire a mí mismo cuando me iba a la cama y dije: 'El tener miedo creo que no te va a ayudar'. No pasa nada tampoco si se tiene miedo. Tampoco hay que luchar contra el miedo. Si eres capaz de gestionar el miedo y dejarlo aparte, fantástico. Y si no, pues intentas gestionarlo para aprender de ello y superarlo y hacerse cada vez más valiente".