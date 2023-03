Humor generacional: Jennifer Aniston da su opinión sobre los chistes ofensivos de 'Friends'

Eran los años 90 y, de repente, la vida de seis actores cambió por completo cuando fueron los seleccionados para ser los protagonistas de ‘Friends’, probablemente la comedia más vista y reconocida del mundo y también la más intergeneracional. Terminó en 2004, pero las nuevas generaciones la descubren ahora y los nostálgicos la revisionan con una conclusión: hay chistes que ya no hacen gracia . Cualquiera que vea la serie les guarda un gran cariño a sus protagonistas, aunque detecta que algunos de sus chistes no han envejecido todo lo bien que podrían. Y sobre esto ha reflexionado Jennifer Aniston.

Aniston, que saltó a la fama hace 30 años gracias a la serie, considera que sí que “hubo cosas que nunca fueron intencionadas y otras… bueno, deberíamos haberlas pensado mejor , pero no creo que hubiese una sensibilidad como la que hay ahora”, dice, siendo la primera vez que se pronuncia sobre las críticas que la serie ha recibido en los últimos años a raíz de los revisionados o del descubrimiento de nuevas generaciones, sobre todo por comentarios racistas, machistas, gordófobos sobre la adolescencia de Mónica o expresiones homófobas o tránsfobas que, lo más probable, hoy no estarían en esos guiones.

Marta Kauffman, cocreadora de la serie, tomó una, polémica, decisión el año pasado, cuando señaló que, para compensar la ausencia de diversidad en la serie y la ausencia de personajes que no fuesen blancos, donaría cuatro millones de dólares al departamento de estudios africanos y afroamericanos de la Universidad de Brandeis donde estudió. “Admitir y aceptar la culpa no es fácil. Es doloroso mirarse en el espejo. Me avergüenza no haberlo hecho mejor hace 25 años”, explicó.