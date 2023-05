David Simon, el creador de 'The Wire': "Prefiero una pistola en la boca antes que usar la inteligencia artificial"

“No creo que la IA pueda desafiar remotamente lo que hacen los escritores en un nivel creativo”, asegura el prestigioso showrunner televisivo

El escritor y productor ha sido despedido por HBO tras 25 años de colaboración por su apoyo a la huelga de guionistas

Simon, tajante contra la IA: "Es una violación fundamental de la integridad de los escritores y de los derechos de autor"

La llegada de la inteligencia artificial (IA) a nuestras vidas nos afecta a todos en mayor o menor medida. También a la industria del entretenimiento, donde muchos creadores están viendo amenazados sus trabajo. Algunos no están en contra del uso de esta herramienta, siempre que no esté sujeta a derechos ni créditos en las películas. Otros, como el reputado David Simon, creador de 'The Wire' e ideólogo de la famosa frase 'que se joda el espectador medio', simplemente preferiría ponerse "una pistola en la boca" antes que usar la IA para escribir guiones.

“No creo que la IA pueda desafiar remotamente lo que hacen los escritores en un nivel fundamentalmente creativo”, ha defendido el guionista, showrunner y productor en una entrevista en el podcast 'Consider This', de NPR, solo unos días después de que HBO decidiese suspender el contrato que le había vinculado con el escritor durante los últimos 25 años debido a su apoyo a la huelga de guionistas que está retrasando la producción de varias series y películas.

“No solo creo que es una violación fundamental de la integridad de los escritores, también de los derechos de autor”, ha argumentado Simon, que figura también como miembro del comité de negociación del Sindicato de Guionistas de Cine y Televisión (WGA) con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que representa a los grandes estudios cinematográficos y productores. La implantación de la IA y su regulación es una de las razones de que los guionistas marcharan a la huelga.

El productor tiene claro no va a aceptar ningún contrato en el que la IA esté presente. "Cuando vendí todos los guiones que vendí, 150 a HBO y tal vez otros 50 a NBC, no lo hice para que pudieran colocarse en un ordenador con otras personas y ser utilizados nuevamente por una corporación”. “Si ahí es donde va esta industria, se infantilizará a sí misma”, opina Simon, para quien la normalización de la IA solo significará que “todos vamos a estar viendo cosas que vimos antes, solo que peor”.

Para el creador de ficciones como ‘Generation kill’, ‘Treme’ o 'The Deuce', una cosa es utilizar la inteligencia artificial como herramienta de ayuda para el guionista, "no muy diferente a tener un diccionario de sinónimos en su escritorio", pero "si el camino es ir a que un ejecutivo se te acerque y te diga: 'AI nos dio esta historia que queremos...', no es para eso por lo que me metí en la narración de historias, y no es donde me quedaré si eso es lo que es contar historias", concluyó.