Fue por eso, por no querer fama, por lo que tras terminar ‘House’, decidió que quería apartarse de la pequeña y gran pantalla , o por lo menos hacer personajes más pequeños, que no acapararan tanta atención, por lo que se tomó un descanso en el que se dedicó a su otra pasión, sacando dos discos entre 2011 y 2013 . “No estoy seguro de poder ser el protagonista de otra cosa, asumir la responsabilidad de algo es complicado”, explicaba entonces.

Tras el fin de ‘House’ él mismo lo explicó: “necesito una pausa” . Durante un tiempo, además de a la música, también se dedicó a su familia, su mujer y sus tres hijos , a los que a lo largo de ocho años dando vida al excéntrico doctor no había podido prestar tanta atención. Por eso, decidió que ese era el momento de priorizar a su familia y no su carrera profesional.

No obstante, Hugh Laurie no para y ya se ha anunciado su fichaje por la serie ‘Teheran’, mientas que aún tiene pendiente el estreno de una miniserie, ‘All the light we cannot see’, que se espera que llegue a las pantallas a finales de año.