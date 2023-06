Dos divorcios, tres hijos y un cáncer de piel: la vida de Lydia Bosch 25 años después de 'Médico de familia'

Lydia Bosch está a punto de cumplir 60 años en un momento muy dulce profesional y personalmente

Tras dos matrimonios fallidos y un divorcio turbulento, la actriz se apoya en su trabajo y en sus tres hijos

Ahora Bosch está plenamente dedicada a la actuación con su nueva serie, 'Mía es la venganza'

Lydia Bosch está de vuelta. La actriz y presentadora está dispuesta a acompañar a millones de espectadores cada tarde con ‘Mía es la venganza’, que se estrena hoy en Telecinco y donde da vida a Sonia Hidalgo, un personaje que ha sido un reto para ella. Es una serie diaria e intensa, y reconoce que el ritmo de trabajo a veces no le permite recomponerse y dormir es un lujo. “Hay mucho sufrimiento, hubo un momento que no noté que los dedos se me montaban, el ojo se paraba o tenía taquicardias”, explicaba este fin de semana en Fiesta. La Lydia Bosch de la tele la conocemos, pero ¿qué hay de su lado más personal?

A Lydia, que noviembre cumplirá 60 años, la conocimos todos en los 80, cuando fue azafata del mítico ‘Un, dos, tres… responda otra vez’. A partir de entonces comenzó su carrera como presentadora, pero especialmente como actriz en series que la alzaron como una de las grandes actrices españolas, entre ellas, ‘Médico de familia’ o ‘Motivos personales’. Una carrera de éxito a veces empañada por su vida personal.

Micky Molina, su primer marido

La actriz fue novia en los 80 de los actores Iñaki Miramón y Toni Cantó, pero su primer matrimonio fue con Micky Molina, hermano de Ángela Molina, a quien conoció a principios de los 90 en ‘Lleno, por favor’. Era jóvenes y guapos, por lo que pronto su amor empezó a copar las portadas de las revistas hasta que en 1992 llegó Andrea, su hija en común. En 1994 pasaron por el altar, pero solo un año después anunciaban su separación, se dice que porque él mantenía un espíritu joven en el que la fiesta seguía siendo una prioridad.

Un turbulento divorcio

Fue a comienzos de los 2000 cuando volvió a confiar en el amor y se casaba con el arquitecto Alberto Martín Caballero, junto al que tuvo a sus dos mellizos, Juan y Ana, nacidos en 2003. Sin embargo, en 2009 su matrimonio se rompía ante la polémica. Entonces, la actriz interpuso una demanda y pidió una orden de alejamiento contra su marido por su supuesta implicación en un delito de abusos sexuales a una menor que estaba bajo la tutela de la intérprete.

Durante esos días solo habló públicamente Micky Molina, que pedía “el máximo respeto para la intimidad de mi hija”, asegurando que iba a personarse como acusación particular contra el arquitecto. Años después, tras una lucha judicial y un divorcio, finalmente Alberto Martín fue declarado inocente de todos los cargos.

Este episodio apartó a la actriz durante un tiempo de los focos y tuvo que luchar para volver a ser tenida en cuenta para futuros proyectos. Precisamente en 2014 declaraba que no había tenido ofertas de trabajo durante ese tiempo. “Podría mentir y decir: ‘Sí, he rechazado’. Pero no ha sido así”, explicaba.

Así son sus tres hijos

En estos últimos años Lydia Bosch ha continuado trabajando, siempre apoyada por sus tres hijos. Andrea, la mayor, intenta seguir los pasos de su madre como actriz, aunque es profesora, y, pese a que tras la separación de sus progenitores no tuvo la mejor relación con su padre, en la actualidad se llevan bien y se ven siempre que pueden.

Sus dos hermanos pequeños, Juan y Ana, llevan una vida más discreta de cara al público, aunque no tanto en las redes sociales, especialmente en TikTok, donde cuentan con una gran legión de seguidores. Además, los cuatro, madre y hermanos, tienen una estrecha relación. “Son mi núcleo, mi eje, mi punto de conexión, mi hogar, y mi corazón no puede sentirse más afortunado sabiéndolo”, escribía Andrea en sus redes sociales.

Cáncer de piel

Desde entonces Lydia Bosch ha mantenido una vida discreta, centrándose en sus proyectos profesionales y en su familia, además de su salud. Fue en 2020 cuando la actriz anunció que le habían detectado un cáncer de piel. “Quiero compartir con vosotros que hace dos semanas, a través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar (llevaba más de un año sin darle importancia), me diagnosticaron un carcinoma basal o epitelioma basocelular de tipo expansivo”, escribía en sus redes sociales.

Entonces quiso tranquilizar a sus seguidores y mostrarse fuerte añadiendo que “es un tipo de cáncer de piel, pero aunque la palabra en un principio asuste mucho, no es peligroso, como puede ser el melanoma”.