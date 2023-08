Kelly Kapowski era el prototipo de protagonista de serie adolescente americana. La capitana del grupo de animadoras del instituto que sacaba buenas notas, guapa y simpática. La novia ‘perfecta’ entonces, un prototipo que Thiessen no pudo ni quiso replicar a su vida real. “Nunca fui como Kelly. Ni fui animadora ni asistí al baile de fin de curso. No tuve esas experiencias”, confesó años después.

Sin embargo, en estos últimos tiempos la actriz ha tenido que hacer frente a los comentarios que se han hecho en redes sociales sobre su cuerpo y aspecto físico. “He tenido problemas con mi peso desde los 17 años, había mucha presión añadida porque he trabajado con mucha gente guapa y delgada. A mí hay productores que me han pedido que pierda peso. Eso duele, pero es parte del negocio. Se espera que esté delgada y perfecta, pero no lo soy”, contaba hace unos meses en una entrevista, hablando sin problema de ello, especialmente sobre los 20 kilos que ganó durante el embarazo de su hija, o incluso durante el confinamiento por la pandemia.