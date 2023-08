John John Kennedy y Carolyn Bessette: continúa el misterio en torno al accidente que acabó con sus vidas

Con él tiempo, John John se reveló carismático, seductor, pragmático, seguro de sí mismo y racional, pero con una personalidad compleja en lo personal. Igual que el padre. Dio motivos a la opinión pública para dibujar en él un hombre impulsivo, irracional e imprudente. Lo era también en sus conquistas amorosas, aunque cualquier consideración se hacía desde una visión romántica. A pesar de las expectativas puestas en él, la política no estuvo en sus planes iniciales y se convirtió en editor, lanzando al mercado la revista George, cuyo subtítulo, 'Not just politcs as usual', era suficientemente aclaratorio.