Jean-Claude Van Damme, avergonzado de su participación en 'Friends': "Mi actuación fue muy mala"

Al parecer la actitud de Van Damme no fue la más profesional , especialmente con Jennifer Aniston y Courteney Cox. Responsables de la cadena y de la serie han hecho declaraciones alegando que los días de rodaje con el belga no fueron fáciles y que llegaba al set varias horas tarde.

Además, tras una escena en la que se daban un beso Aniston pidió que, por favor, “no meta su lengua en mi boca cuando me esté besando”, una situación incómoda que también vivió Cox cuando grabó sus escenas con el actor.

No obstante, no culpa ni al reparto ni a los responsables de la serie, sino a sí mismo. “Mi actuación fue muy mala. Me parezco a jamón y digo algo así como un ‘hola, chicas’. Es como si estuviera avergonzado de mí mismo…”, opina sobre aquella experiencia el intérprete de 63 años.