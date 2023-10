Parejas, grandes amigos y adicciones: muere Matthew Perry, Chandler de 'Friends', a los 54

Matthew Perry , conocido mundialmente por interpretar a Chandler Bing en ‘Friends ’, ha sido encontrado muerto en la madrugada de este sábado en su casa, tal y como confirmaban fuentes policiales a TMZ. Según este medio, la policía de Los Ángeles lo encontró ahogado en su jacuzzi a primera hora de la tarde a los 54 años y se encuentran investigando el fallecimiento. No obstante, algunos medios aseguran que el intérprete había hecho deporte por la mañana y luego había mandado a su asistente a hacer unos recados, la misma que encontró su cuerpo horas más tardes, al volver.

Perry alcanzó la fama en 1994, cuando junto a Courteney Cox, Jennifer Aniston, Lisa Krudrowm, David Schwimmer y Matt LeBlanc protagonizó ‘Friends’ durante una década, una de las series más reconocidas y míticas de la historia. ‘Friends’ no solo le dio el reconocimiento y una nominación a los Emmy, también a cinco grandes amigos que, casi 30 años después, siguen siendo una gran familia como demostraron en la reunión hace dos años.

Pero no solo era el alcohol, también el Vicodin, un analgésico derivado de un opiáceo del que no sabía como salir. “No podía parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Así que iba empeorando a medida que me hacía mayor”, confesó a la vez que afirmaba que hay varias temporadas que ni siquiera recuerda.