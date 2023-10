Los cameos en ‘Friends’ se convirtieron en uno de los grandes atractivos de la serie. Por aquel mítico plató pasaron Sean Penn, Julia Roberts, Brad Pitt o Danny DeVito, sin olvidarnos, por supuesto, de Bruce Willis . A lo largo de los 10 años de emisión fueron muchas las estrellas que acompañaron en sus tramas a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Krudow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer. No obstante, la aparición de Bruce Willis en varios capítulos tiene un culpable: Matthew Perry.

El actor, que fue encontrado muerto este fin de semana en su casa de Los Ángeles después de aparentemente ahogarse en su jacuzzi, rodó con Willis ‘Falsas apariencias’, película en la que ambos se hicieron grandes amigos. Allí nació una apuesta, ya que Bruce Willis no confiaba mucho en el éxito de la película en taquilla, cosa que Perry sí.

Fue así como el intérprete de Chandler Bing le retó a que, si la película lograba ser número uno en la taquilla durante el fin de semana de su estreno, Bruce Willis tendría que aparecer en la serie. Y así fue, el largo estuvo tres semanas liderando la recaudación y al actor no le quedó más remedio que cumplir con su parte y luego regalarnos algunas de las escenas más míticas de ‘Friends’.

No obstante, su paso por ‘Friends’ no quedó ahí. Bruce Willis tomó la decisión de que, ya que había aparecido en la serie por perder una apuesta, lo mejor era no quedarse con el dinero ganado, y eso fue lo que hizo, donar la totalidad del dinero a una causa benéfica.