El último en pronunciarse ha sido Sean Penn . El actor coincidió con Perry en ‘Friends’ cuando hizo un cameo en varios capítulos donde interpretaba al prometido de Úrsula, la gemela de Phoebe (Lisa Kudrow). Penn es una de las apariciones más recordadas de la serie porque forma parte de uno de los capítulos favoritos del público, el de la fiesta de Halloween en la que los protagonistas iban disfrazados de Catwoman o, en el caso de Perry, de un conejo rosa del que no quería ir solo, pues intentó que Penn fuese disfrazado igual, pero no les dejaron.

Así, Sean Penn estuvo estos días en Piers Morgan Uncensored, donde habló sobre Matthew Perry y la relación que mantenían. El actor afirmó que no lo conocía demasiado, “pero me caía muy bien . Lo vi hace poco. Los dos estábamos cogiendo un vuelo desde el aeropuerto de Los Ángeles y lo felicité por su libro”.

No obstante, algunas de sus palabras en el programa han sido algo polémicas, ya que el actor dijo que “su muerte es trágica, pero no puede decir que me haya sorprendido mucho. No sé qué dice todo el informe del forense y todo eso, pero sé que había causado mucho daño a sus órganos a lo largo de los años”.