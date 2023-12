Después de 'Perdidos ', Fox tuvo participó en diversas películas de gran presupuesto como 'World War Z' (2013) y 'Alex Cross' (2012), pero su presencia en la pantalla grande y pequeña disminuyó notablemente. En una entrevista con Men's Journal en 2012 , Fox reveló que las acusaciones personales de la prensa le hicieron cuestionarse su deseo de continuar actuando. En ella también dijo que había logrado mucho de lo que quería en su carrera artística y que la calidad de las oportunidades futuras con las que contara determinaría su continuación en la actuación. En esencia, si no aparecían oportunidades de calidad, probablemente se dedicaría a otras actividades alejadas de los focos que le hicieron famoso.

Tras siete años fuera de las pantallas , Fox regresó con el papel protagonista en la mini-serie "Last Light" (2022), lanzada en Peacock en Estados Unidos (en España se puede ver en Prime Video). Esta serie supuso su primer proyecto televisivo desde 'Perdidos' en 2010 y su primer proyecto actoral desde la película "Bone Tomahawk" en 2015. "Last Light" fue una producción de MGM International TV Productions y se ambienta en un mundo en caos tras el agotamiento de los suministros de petróleo. Fox interpreta a un ingeniero petroquímico, con Joanne Froggatt, conocida por 'Downton Abbey', como su esposa.

Fox explicó que había completado una lista de deseos en su mente sobre logros en la industria, y después de 'Bone Tomahawk', sintió que había completado esa lista. Sin embargo, la oportunidad de ser productor ejecutivo en 'Last Light' lo atrajo de vuelta al mundo de la actuación. Este nuevo rol y la posibilidad de trabajar de nuevo con Dennie Gordon, quien también trabajó con él en "Cinco en Familia", fueron factores decisivos en su decisión.

Más recientemente, en 2023, participó con su primer papel de comedia en la producción australiana ' Caught' , interpretando al teniente Pete Mitchell a lo largo de seis episodios y compartiendo pantalla con otra gran estrella como es Sean Penn. Esta producción todavía no se ha estrenado en España , por si tenías intención de echarla un vistazo.

Matthew Fox se enfrentó a distintas controversias en los años 2011 y 2012, incluyendo unas acusaciones de agresión a una conductora de autobús en Cleveland, extremo que el actor negó y por las que no fue acusado formalmente. También hubo una demanda civil que la conductora luego retiró. En 2012, su coprotagonista en 'Perdidos', Dominic Monaghan, alegó en Twitter que Fox "golpeaba a mujeres", acusaciones que Fox abordó en 'The Ellen DeGeneres Show', describiendo 2012 como un "año muy difícil" y expresando la dificultad de ser acusado de algo que no había hecho.