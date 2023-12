Jennifer Aniston, sobre la muerte de Matthew Perry: "Nos enviamos mensajes esa mañana"

“Formaba parte de nuestro ADN. Siempre fuimos seis. Era una familia elegida que cambió para siempre el rumbo de lo que éramos y cuál iba a ser nuestro camino . Matty sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Su vida dependía de ello. Y lo consiguió, nos hizo reír mucho. He repasado los mensajes que nos enviábamos. Riendo, llorando y volviendo a reír. Los guardaré para siempre”, escribía en sus redes sociales la actriz días después de conocer la muerte de Perry.

La actriz, que según Page Six fue la primera en llegar a su funeral en un cementerio de Los Ángeles, ha insistido que le gustaría que fuese recordado por su felicidad. “Era feliz, estaba sano y había dejado de fumar y se estaba poniendo en forma. Nos estábamos mandando mensajes esa mañana, literalmente, tan divertido Matty… No estaba sufriendo. No estaba luchando. Era feliz”, comenta Aniston.