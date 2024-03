El lado íntimo de Eduard Fernández: su hija Greta, su ex Esmeralda Berbel y su pareja

La escritora confirmó entonces a El País que ella era la protagonista, “es un diario real, no inventado. Lo que me estaba sucediendo. Juego con el lenguaje, pero no con el sentimiento. No lo he contado todo”. A lo largo de las páginas nunca se menciona a Eduard, que leyó el libro y aseguró que no le apetecía “mucho que la gente husmee en mi vida, prefiero que se me nombre poco. Pero Esmeralda escribe como Dios y siempre la he apoyado”.