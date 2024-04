View this post on Instagram

Jennie Garth fue una de las pocas actrices del reparto inicial que mantuvo su papel hasta finalizar la serie, incluso participó en su spin-off. En 1994, protagonizó el telefilme Lies of the Heart, que narra la historia real de Laurie Kellogg y en Lo que me gusta de ti interpretó el papel de Valerie Tyler. En 2012 estrenó un reality show sobre su vida, Jennie Garth: A Little Bit Country. Ahora no trabaja como actriz, es muy activa en redes sociales y sobre todo se muestra muy orgullosa de su hija que tiene 17 años y se parece muchísimo a ella cuando era joven.