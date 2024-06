La emoción de Jennifer Aniston al recordar a Matthew Perry: "¡Oh Dios, no me hagas llorar!"

La actriz rompió a llorar en una entrevista al ser preguntada por cómo se siente al ver 'Friends' ahora

Han pasado ya más de siete meses desde la pérdida de Matthew Perry, una muerte que conmocionó a los millones de seguidores de 'Friends', una de las series más queridas por el público, pero que sobre todo fue dolorosa para sus compañeros de reparto en la recordada sitcom. Una de las que más acusaron el golpe fue Jennifer Aniston, quien no ha podido contener las lágrimas al rememorar el tiempo que compartieron juntos durante diez años en el especial 'Actors on Actors' de Variety.

Aniston estaba siendo entrevistada por la actriz Quinta Brunson, cuando esta le preguntó cómo es ver 'Friends' ahora que la serie cumple 30 años. En ese momento, la mítica Rachel Green no pudo reprimir la emoción: "¡Oh Dios, no me hagas llorar!". Lágrimas que despertaron la empatía de Quinta. "Ya estás llorando... ¿Quieres un minuto? No tenemos que hablar de ello", reaccionó la entrevistadora.

Lágrimas de felicidad

"Lo siento, acabo de empezar a pensar en...", añadió una sensible Aniston, aparentemente en referencia a Perry, antes de rechazar la sugerencia por parte de Brunson de no contestar a la pregunta. "No, estoy bien. Son lágrimas de felicidad", continúo la actriz, ya recompuesta y dispuesta a hablar del 30 aniversario de la popular comedia estadounidense.

"Es tan extraño siquiera pensar que (la serie) tiene 30 años. El hecho de que haya tenido una vida larga y maravillosa y que todavía signifique mucho para la gente es uno de los mayores regalos que creo que los seis podríamos imaginar. Es una familia para siempre", explicaba Aniston.

"Recuerdo el día en que se estrenó en televisión, en la NBC. Matthew Perry y yo estábamos almorzando en algún lugar, y sabíamos que a Lisa le iban a teñir el pelo, así que corrimos a peluquería, me acerqué sigilosamente (ella estaba en el lavabo), le quité el grifo al tipo que se suponía que lo estaba haciendo y comencé a lavarle el pelo. Definitivamente se nos fue de las manos y fue inoportuno. Pero la emoción que teníamos se siente como si hubiera ocurrido ayer", rememoraba la intérprete de 55 años.

"Nos estábamos mandando mensajes esa mañana"

No es la primera vez que Aniston habla en público sobre la muerte de su compañero. En una entrevista también en 'Variety' junto a su amiga Reese Witherspoon insistía en que le gustaría que fuese recordado por su felicidad. “Era feliz, estaba sano y había dejado de fumar y se estaba poniendo en forma. Nos estábamos mandando mensajes esa mañana, literalmente, tan divertido Matty… No estaba sufriendo. No estaba luchando. Era feliz", decía.

“Quiero que la gente sepa que estaba realmente sano y mejorando. Lo estaba persiguiendo. Trabajaba muy duro. La verdad, le tocó una vida dura. Le echo muchísimo de menos. Todos. Nos hacía reír tantísimo…”, se emocionaba la actriz.