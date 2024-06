Courteney Cox cumple 60 sin olvidarse de 'Friends': el poder de la nostalgia en redes

Eran los años 90 y, pese a ser la más reconocida del casting con una trayectoria ya afianzada, ‘Friends’ impulsó la carrera de Courteney Cox a niveles estratosféricos durante la década en la que la serie estuvo en emisión. Aún hoy, 20 años después del final de la serie, la actriz es consciente de que sigue siendo un filón para el público y no duda en hacer referencia a muchos momentos en sus redes sociales que rápidamente se vuelven virales. Hoy Cox cumple 60 años , pero como muchos de sus fans, ella tampoco ha superado del todo a ‘Friends’ ni a Monica Geller .

Tras ‘Friends’ la actriz no ha dejado de trabajar, pero lo cierto es que no ha logrado tener una relevancia en la gran pantalla como la que obtuvo durante aquellos años. Ha hecho cine, donde más allá de seguir en la saga ‘Scream’ no ha conseguido grandes éxitos o reconocomientos, mientras que en la pequeña pantalla su incursión más relevante fue ‘Cougar Town’, serie que protagonizó entre 2009 y 2015 y que le valió una nominación al Globo de Oro.