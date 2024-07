La emoción de la 'Abuela de dragones' tras aparecer en 'La casa del dragón': "Me ha dado vida"

Formar parte de la serie, del rodaje y poder caracterizarse y entrar de lleno dentro de la producción es una ilusión que Guadalupe Fideña no ha escondido ahora que ha podido contar ese secreto. “En 2017 pensé que no llegaría a ver la última temporada de ‘Juego de Tronos’ y en 2024 he hecho un cameo en ‘La casa del dragón’. Por aquel entonces tenía 83 años y ahora estoy a punto de cumplir 90. Todas estas experiencias me han dado vida”, decía en sus redes sociales.