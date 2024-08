Los actores de 'La casa del dragón' cuentan cómo fue el rodaje en España: "Te lo crees de verdad"

“España es preciosa. Estar en una localización así casi actúa por ti . No te hace fingir”, explica Olivia Cooke, Alicent Hightower, en un vídeo emitido por Max donde recorren las localizaciones españolas que han formado parte de la segunda temporada de ‘La casa del dragón’ y cómo se desarrolló el rodaje.

“Cuando estás en España y lo ruedas todo aquí, pasas a creértelo de verdad, estás en Poniente”, dice Tom Bennett, que ha dado vida a un personaje de gran importancia en esta temporada, a Ulf. “La gente en España es maravillosa. He estado en proyectos grandes, pero no he visto fans así, la gente de Cáceres y Trujillo era lo más. Nos recibieron muy bien”, destaca Kieran Bew, Hugh en la serie.