Kit Harington habla del polémico final de 'Juego de Tronos': "Se cometieron errores"

‘Juegos de Tronos’ es una de las series más aclamadas de los últimos años que durante casi una década y ocho temporadas mantuvo a la audiencia de todo el mundo pegada a las pantallas para saber cómo terminaba una historia a la que sus libros aún no han dado un final. La producción basada en la saga de George R. R. Martin arrasó en la crítica durante sus primeras temporadas. Sin embargo, las últimas no fueron tan bien recibidas ante la rapidez de las tramas y el desarrollo de ciertos personajes que se alejaban de lo que hasta el momento se había podido leer en los libros.

Con un final que si bien es el que está en la mente del escritor para sus libros, la forma de llegar a él, lejos de cocinarse a fuego lento, la gran mayoría del público lo vio precipitado , lo que llevó a grandes críticas negativas en sus últimos episodios. Críticas que por supuesto llegaron a los intérpretes, que no siempre se han pronunciado sobre un guion en el que ni pinchaban ni cortaban.

Pero ahora Kit Harington , que dio vida a Jon Nieve, se ha pronunciado sobre esa última temporada e incluso sobre el futuro de su personaje, ya que se le ofreció hacer un spin off. En una entrevista con GQ , el intérprete asegura que el elenco artístico y técnico estaba agotado tras ocho temporadas seguidas de una producción de tal magnitud. Pese a la cantidad de muertes en la serie, gran parte del reparto llevaba en la serie desde el día uno.

“Si hubo algún problema con el final de ‘Juego de Tronos’ fue que todos estábamos jodidamente cansados y no podíamos seguir . Entiendo que a algunos les pareciese apresurado, tal vez esté de acuerdo con ellos”, cuenta el intérprete sobre las últimas temporadas en las que las tramas pegaron un acelerón mientras que las tandas de capítulos se reducían.

No obstante, cree que tampoco es que hubiese otra alternativa. “Cuando veo mis fotos en esa última temporada tengo aspecto de estar agotado, estaba exhausto. No habría podido rodar otra temporada” , se sincera.

Tal es su sinceridad que apunta que no estuvo del todo contento con el final que le dieron David Benioff y D. B. Weiss a la serie, siempre se habló de que los guionistas tenían prisa por acabar para ponerse manos a la obra con las nuevas cintas de ‘Star Wars’ tras firmar con Lucasfilm, proyecto que acabó en saco roto. “Creo que se cometieron algunos errores en lo referido a la historia, ya cerca del final. Hubo decisiones interesantes que no funcionaron”, puntualiza Harington.

Tampoco se olvida de ese spin off que le ofrecieron protagonizar para traer de vuelta a Jon Nieve . “Mi primera reacción fue decir que no. Pero pensé que podría haber una historia interesante e importante sobre un soldado después de la guerra. Sentí que podría quedar algo que decir, una historia que contar de manera muy limitada”, dice.

Y pese que se estuvo un tiempo desarrollando el proyecto “nada nos emocionaba lo suficiente. Al final tiré la toalla y dije: ‘Creo que si seguimos forzando esto acabaremos con algo que no va a ser bueno. Y eso es lo último que queremos”. Así, parece que Harington no solo deja clara su postura sobre el fin de ‘Juego de Tronos’, sino que además da un portazo definitivo a su aparición en algún futuro spin off.