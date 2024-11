Desde su estreno en 1965, Days of Our Lives ha emitido más de 14.000 episodios y se ha mantenido como un pilar de la programación diurna en Estados Unidos. La serie, que sigue las vidas y aventuras de los habitantes de Salem, ha abordado una amplia variedad de tramas, desde relaciones amorosas complejas hasta eventos sobrenaturales que desafían la realidad.

Days of Our Lives suele girar en torno a temas contemporáneos y esto, justo a su capacidad para saber para reinventarse han sido factores cruciales para permanecer durante tanto tiempo en antena. Personajes icónicos y momentos dramáticos que se graban en la memoria colectiva han hecho que esta serie trascienda más allá de la pantalla , convirtiéndose en cultura popular y generando debates entre sus televidentes.

As the World Turns es una de las series más queridas y reconocidas de la televisión, acumulando 13.858 episodios en sus 54 años de emisión. La serie se desarrollaba en la ciudad ficticia de Oakdale y seguía las vidas de varias familias a lo largo de generaciones. Su ritmo narrativo pausado, característico de las telenovelas de su época, permitía explorar en profundidad las emociones y las relaciones humanas.

Lo que distinguió a As the World Turns fue su enfoque realista y humano , que reflejaba la vida cotidiana y los dilemas familiares. La serie fue pionera en mostrar la primera boda interracial y el primer beso entre personas del mismo sexo en la televisión diurna estadounidense, rompiendo barreras y promoviendo la inclusión.

Con más de 12.000 episodios , The Young and the Restless ha sido un favorito de la televisión diurna desde su estreno en 1973. Ambientada en la ciudad ficticia de Genoa City, la serie sigue las vidas de los clanes Newman y Abbott, retratando las luchas de poder en el mundo empresarial y las relaciones personales. Su capacidad para mantener tramas frescas y atractivas ha asegurado su longevidad.

En primer lugar en esta categoría estaría All My Children , que durante 41 años fue una de las series más vistas de la televisión diurna estadounidense, con un total de más de 10.000 episodios. La serie, ambientada en la ciudad ficticia de Pine Valley, se caracterizaba por abordar temas sociales controvertidos, como el racismo, el aborto y el VIH, lo que la convirtió en pionera en la televisión.

One Life to Live tuvo más de 11.000 episodios durante sus 44 años de emisión. One Life to Live rompió moldes al incluir personajes y tramas que reflejaban la diversidad étnica y social de la audiencia, introduciendo personajes afroamericanos y LGBTQ+ mucho antes de que fuera común en la televisión. La serie se desarrollaba en la ciudad ficticia de Llanview y era conocida por sus giros dramáticos y tramas complejas.