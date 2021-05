Échate unas risas con Andreu, Larry David y cía: qué ver este fin de semana si tienes más de 50 y ganas de humor

· 'El Terrat: Los primeros 30'

· 'Larry David'

En España el show no lleva más que su nombre porque, en esencia, es de eso de lo que va. El mítico cómico norteamericano, creador de 'Seinfield ', se interpreta a sí mismo en esta serie que va de las tronchantes 'dificultades' de ser él. El nombre original, 'Curb your Enthusiasm' (fran tu entusiasmo) es una advertencia a todo aquello bueno e insgnificante que puede acabar retorcida e involuntariamente mal . En España se puede ver en HBO.

· 'La maravillosa Sra.Maisel'

Acabamos de conocer que la reina del stand up comedy en la ficción ya tiene prevista la fecha de estreno de su cuarta temporada en Amazon Prime. Mientras tanto, y si todavía no te has dejado encandilar por el embriagador ambiente de los clubes de comedia neoyorquinos de los años 50, puedes ponerte al día con las tres temporadas anteriores en las que Rachel Brosnan interpreta a la cómica más rápida y mejor vestida de toda la televisión.