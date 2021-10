Las series o películas históricas son, a día de hoy, un filón para atraer al público y a los premios, solo hay que fijarse en 'The Crown' , la serie sobre la familia real británica que año tras año se gana el favor de la crítica y copa la lista de premios. Desde entonces, muchos se han preguntado si sería posible tener una serie a la altura de la de Netflix sobre la corona española. A comienzos de verano trascendía que Javier Olivares estaba preparando una serie sobre la vida del rey emérito Juan Carlos I , pero ahora un nuevo proyecto sale a luz, esta vez internacional. Los creadores de 'Homeland' preparan una serie sobre su vida.

Howard Gordon ya se ha pronunciado sobre el proyecto, afirmando que "cualquiera que me conozca sabe que me fascina España y pocas historias en el siglo XX me han sorprendido más que la vida del Rey Juan Carlos I. Más allá de la saga arrolladora del exilio de su familia, su ascenso al trono y la intriga palaciega que siguió, hay una historia íntima sobre un hombre atrapado entre dos mundos, cuyo sacrificio personal y amor por su país trajo la democracia al pueblo español. Espero contar su historia durante muchas temporadas".