En estos tiempos de retromanía no podía faltar el más reencuentro más esperado, el de 'Friends'. Sus fans, que se saben cada trama y cada personaje al dedillo, ya están contando las horas para volver a ver en sus pantallas a Monica, Rachel, Phoebe, Joey, Chandler y Ross 17 años después del último capítulo. El próximo 27 de mayo, HBO Max emitirá 'Friends': The Reunion’, un episodio sin guion en el que los actores no interpretarán a sus respectivos personajes. Pese a que la mayoría del público ha reaccionado de forma muy positiva, hay quien ha optado por criticar su físico y su edad después de ver el trailer. ¿Por qué hablamos tan mal del paso del tiempo? Puedes verlo en el vídeo.