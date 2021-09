El actor Michael K. Williams, conocido principalmente por 'The Wire' , falleció ayer a los 54 años en su apartamento de Nueva York a apenas dos semanas de vivir una gran noche el próximo 19 de septiembre en los Emmy, donde está nominado a mejor actor de reparto en la categoría de drama por su trabajo en 'Lovecraft Country'. La vida de Williams no fue fácil y, casi sin creérselo, una pelea durante su juventud , cuando era un bailarín que acompañaba en giras a artistas o formaba parte de vídeos musicales, le abrió las puertas del éxito. El día que le cortaron, con 25 años, la cara y dejaron su característica cicatriz.

Lo que no pensaba era que años después comenzaría a construir su carrera en la gran pantalla gracias a aquella pelea. Entre las fotos de una agencia de actores, el rapero Tupac se topó con la suya y, tras ver su cicatriz, supo que tenía que estar en 'Bullet' (1996), la primera película en la que participó. Desde entonces intervino en algunas películas, como 'Bringing Out the Dead' (1999) de Martin Scorsese que le dijo que "era buen actor, que le dieran cualquier papel" tras la audición, y fue episódico en series como 'Ley y Orden' o 'Los Soprano', hasta que en 2002 llegó su gran lanzamiento a la fama con 'The Wire'.

Michael K. Williams fue escogido para el papel de Omar Little en la primera audición para 'The Wire' , un atracador de narcotraficantes homosexual al que dio vida durante cinco temporadas recibiendo los elogios de la crítica y el público, tanto que hasta el propio Barack Obama , antes de llegar a la presidencia de los Estados Unidos, llegó a comentar que era su personaje favorito de la serie.

Gracias al éxito en 'The Wire', a Williams no le faltaba trabajo, pero meterse en la piel de su personaje tuvo consecuencias. Él mismo llegó a reconocer que todo eso le llevó a volver a caer en las drogas y en 2004 confesaba que sufría adicción. La serie terminó en 2008, pero los años pasaban y pese a realizar otros trabajos la gente lo seguía reconociendo como Omar Little, algo que nunca le molestó. "Nunca me cansaré de hablar de 'The Wire'. Estaré orgulloso hasta el día de mi muerte. Si alguien quiere una foto conmigo o me llama Omar, siempre voy a querer hablar de ello", comentó.