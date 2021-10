Apareció en la última reunión de 'Friends, aunque no físicamente. "No quería que verme fuera una decepción, ¿sabes?... No quería que fuera como, 'ah, y por cierto, Gunther tiene cáncer", reconoció más tarde. Su objetivo al final fue instar a otros hombres a hacerse pruebas de detección que pueden indicar signos de la enfermedad: "No te rindas. Sigue luchando. Y establece metas", señaló James. En el vídeo descubrimos otros aspectos de la vida del intérprete.