Encontrar tiempo para desconectar, cuidarse y viajar por la mente, ¿acaso se le puede pedir algo mejor a un sábado noche o a un domingo tarde? Este es nuestro objetivo para el fin de semana en que, además, tiene lugar el Día del Trabajo. Si la pandemia nos ha quemado a todos , el objetivo es desconectar un rato con algo de contenido que nos inspire para inciarnos al respecto. ¿Cuándo fue la última vez que conseguir no pensar en nada? Dicho esto, he aquí nuestra recomendación semanal.

Para iniciarse en la meditación

Netflix ha llevado a la pantalla televisiva lo que cada vez ocupa más tiempo de ocio, talleres y espacio en el móvil en forma de app: el mindfulness. Aliado con la plataforma Headspace , han creado un programa que, a través de ilustraciones y una voz en off funciona como una guía audiovisual para quien decide iniciarse en la meditación .

Para volver a dormir bien

Para verse guapo

'Queer Eye' puede no parece tu 'cup of tea' a simple vista, pero merece la persistencia. Cinco coaches de estilo de vida que ahondan en diferentes aspectos que están relacionados con el bienestar para enfocarlos con más ganas y que pique el gusanillo de volver a cuidarse. Cocina, moda, cultura, decoración y belleza. Tras varios capítulos es bastante probable que te enganches a las cremas y quieras someterte a un cambio radical de look. Se puede ver en Netlix.