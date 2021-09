En los últimos años, se han publicado varias investigaciones que analizan los efectos nocivos que el 'binge watching' puede tener para nuestra salud. Uno de ellos es el estudio “Binge Viewing, Sleep, and the Role of Pre-Sleep Arousal”, un trabajo publicado en 2017 por el Journal of Clinical Sleep Medicine que analiza el efecto que los atracones de series tienen en nuestra rutina del sueño.