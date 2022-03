El mundo del audiovisual ha encontrado un filón en las historias reales del pasado para llevarlas a la gran pantalla o en formato de serie. Ahí tenemos a 'The Crown' contando la historia de Isabel II y sus familiares, la aplaudida miniserie 'Chernóbil', que nos introdujo por completo en el desastre nuclear, o ' Bohemian Rhapsody', la película con la que conocimos un poco mejor a Freddie Mercury . Ahora le ha llegado el turno a Pamela Anderson y Tommy Lee con 'Pam & Tommy', una miniserie sobre la relación que mantuvieron centrándose en el robo del vídeo sexual de ambos que se convirtió en un auténtico escándalo en la época. Si bien la crítica ha remado a su favor, hay un aspecto que llama la atención: Pamela Anderson no ha querido saber nada de la producción.

No cabe duda de que la serie busca hacerle justicia a Pamela Anderson, una actriz que podría haberse comido Hollywood y que lo tenía todo para ello, pero que tras el robo de una caja fuerte que contenía un vídeo sexual junto a su entonces marido, Tommy Lee, y su posterior distribución y comercialización sin su consentimiento , volvió a reducirla a un simple icono sexual. Son muchos los aspectos en la miniserie que buscan cambiar en el espectador la percepción sobre Pamela Anderson, una mujer que, si bien no quería dejar de ser sexy , quería ser algo más que la chica rubia con un cuerpo bonito, que se la escuchase y se la tomase enserio .

Pese a la buena intención de la serie, la que fue una de las grandes estrellas de 'Los vigilantes de la playa' no ha querido desde un principio tener nada que ver con la producción de la miniserie, ni con los creadores, ni a las peticiones de Lily James para preparar el papel , da vida a Anderson en la ficción. "Mi única intención era cuidar de la historia e interpretar a Pamela de forma auténtica", contaba la actriz en una entrevista. Con todo ello, pese a que la serie denuncia las injusticias a las que se sometió a Anderson, está exponiendo su vida privada sin su consentimiento, tal y como ocurrió en los 90 con el vídeo sexual.

Aunque Pamela Anderson no ha hecho declaración alguna, una fuente cercana a ella dijo a E News que ella " nunca verá 'Pam & Tommy'. El robo de la cinta fue una violación, un momento muy traumático de su vida y es impactante que ahora lo estén recreando . Parece que porque es un icono sexual no merece privacidad. ¿Dónde están las disculpas que se le deben a Pam?".

Hace poco más de un año, en enero de 2021, Pamela Anderson decidió abandonar por completo las redes sociales al no comulgar con los valores que cree que difunden. Si bien no las utilizaba demasiado de forma personal, sí que las usaba como mecanismo para promocionar la asociación animalista de la que es embajadora. Pese a que no eliminó sus perfiles, los dejó tal cual con su mensaje de despedida, desde el estreno de la ficción ha borrado todas sus publicaciones en Instagram, posiblemente fruto de la avalancha de usuarios que decidieron pasarse por su perfil por mera curiosidad tras recuperar un episodio de su vida que desearía borrar.