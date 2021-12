Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) y Charlotte (Kristin Davies) – esta vez sin Samantha (Kim Cattrall) - volvían a la carga hace apenas una semana en 'Just Like That', una secuela de la exitosa 'Sexo en nueva York'. Llevábamos más de una década sin tener noticias de sus protagonistas, que por entonces rondaban la cuarentena y que ahora cuentan con más de 55 años.