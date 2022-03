¿Eres seguidor de la serie 'Succession', de HBO? En enero, se alzó con el Globo de Oro a mejor serie dramática. Y no es una sorpresa. Además de su elenco y una trama fascinante, otro asunto que sobresale son los escenarios en los que habitan los miembros despiadados de la familia Roy. En algunos casos, no se trata de un simple decorado, sino una verdadera casa de lujo en la que no falta apenas detalle.