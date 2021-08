'The White Lotus': la serie sobre millonarios blancos de vacaciones que ha triunfado gracias a actores olvidados de 60 años

"Quería hacer algo sobre cómo el dinero infecta todas nuestras relaciones ". Así define en una entrevista con Variety Mike White , creador y director de 'The White Lotus' (HBO) , sus intenciones con la serie. Una producción encargada en plena pandemia y destinada a rellenar parrilla que se ha convertido en la revelación del verano. White cuenta la historia de un grupo de millonarios blancos enmarcada en un paradisiaco resort vacacional en Hawai.

Las interacciones entre los visitantes ricos y los trabajadores del hotel, elaboradas magistralmente en tono tragicómico, rinden buena cuenta de la lucha de clases y de cómo el dinero y el privilegio de tenerlo (sobre todo si eres blanco) ensimisma y siempre gana. "Preferirían ser miserables a perder una pequeñísima parte de las cosas que se les han dado" , describe Sarah Gilbert en The Atlantic.

A Coolidge la ubicamos en el imaginario colectivo con el sobrenombre de 'la madre de Stifler', por 'American Pie', donde se la dio a conocer como la MILF originaria -el término machista para denominar a mujeres atractivas en plena madurez que viene del inglés 'Mother I'd Like To Fuck'-. Y su trayectoria, en la que destacan películas como 'Una rubia muy legal' o la reciente 'Una joven prometedora', se nutre, en sus propias palabras, de personajes muy básicos: "Si miras mi currículum, interpreto a muchas personas tontas, no a personas complejas, este es un papel realmente jugoso".