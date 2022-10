El mensaje que dejó Quintero a un amigo para que lo enviara a sus allegados cuando muriera

El comunicador prosigue en un tono más poético: "mientras las estrellas prosigan por el cielo su marcha inexorable, la colina, los ratones se repliegan sobre sí mismos y su aire sereno se queda en silencio, un silencio propicio para la reflexión o el descanso". Y después quiebra con una genialidad: "Ahora me voy a contestar yo mismo, no sé en qué lugar, las preguntas que le he hecho durante todo este tiempo a los demás".

Carlos Herrera ha querido despedirse de Quintero dedicándole de forma íntegra su monólogo de 'Herrera en Cope': "No dejó ninguna pregunta por hacer e hizo cosas que él solo podía hacer gracias a su intuición. En la vida se pueden conseguir muchas cosas, pero no se consigue la gloria si no tienes el factor que te hace diferente: la personalidad. Eso lo tenía Jesús. Era pícaro, listo, conocedor de todos los puntos de la profesión. No sé si el personaje tenía mucho de él o él mucho del personaje, pero era un loco en una colina. Era unas noches de radio irrepetibles, 82 años, se ha ido Jesús Quintero, y hoy le dedico este programa. Le quería mucho y le seguiré queriendo en la ausencia, como la mayoría de los que le hemos conocido".