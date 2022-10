Fue en 2016 cuando saltaron todas las alarmas al hacerse pública una conversación entre el periodista y Luis Pineda, ex presidente de Ausbanc que intentó extorsionar a los allegados de la Infanta Cristina por el caso Noós, para pedirle ayuda económica, desesperado por la falta de ingresos y acuciado por las deudas. "No tengo dinero, no tengo trabajo, mis hijas no pueden estudiar y me tienen denunciado por lo penal, es como acabar con mi vida. Me van a ejecutar en Cádiz, me van a ejecutar en Huelva, por favor, Luis, arregla esto ya, por favor te lo pido”, se le escuchaba decir en la conversación con Pineda, luego encarcelado por sus prácticas extorsionadoras.