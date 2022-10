Jurado sobre la muerte, Pantoja sobre la viudedad, Sabina sobre toros: las preguntas que Quintero hizo sobre lo que nadie se atrevía

Ya lo decía 'El loco de la colina': "No hay preguntas indiscretas sino periodista sin carisma"

Con buena dosis de ironía, hondura y silencio, fue conversando sobre lo que más dolía (e importaba) de muchos personajes famosos

La Jurado le habló de la muerte con un cáncer, Pantoja sobre la muerte de Paquirri, Julio Anguita le abrió sus cuentas, Sabina le habló de sus noches y Rafi Escobedo le anticipó su suicidio

Haciendo gala de su frase "no hay preguntas indiscretas, sino periodistas sin carisma", Jesús Quintero se atrevió a preguntar a sus entrevistados todas esas cosas íntimas y difíciles que la gente quería saber. Sabían a lo que se exponían al pasar por su diván, pero, como bien recordaba Jorge Javier Vázquez, 'todos' lo hicieron con gusto: "Me ha llamado Jesús Quintero, ¿cómo no voy a ir?". Sus entrevistas eran un mano a mano, como si estuviera en esos toros que tanto le gustaban, entre artista y entrevistador con ese aire de confesionario y halo de intimidad que siempre otorgaba en 'El loco de la colina' o 'El perro verde'. Recordamos algunos de los momentos más reseñables con distintas figuras importantes.

Con Rocío Jurado, sobre la muerte y el dolor

Su gran amiga Rocío Jurado le concedió su última entrevista, poco antes de su muerte en junio de 2006. La artista hizo un repaso a toda su vida, de lo que le costó la fama y de lo que daría por volver a ser anónima. Conocedora del poco tiempo que le quedaba, se confesó con su compadre: "Se acaba la vida, se acaban las perspectivas, se acaba el proyecto de futuro, se rompe, no hay futuro, no existe. Es un momento muy fuerte, porque entonces es cuando te asalta la duda de si has hecho lo correcto".

Aun así, tuvo claro que "vivir sin arte es imposible. Aunque no pudiera ejercerlo, lo buscaría por otros medios". La chipionera se abrió en canal: "Los dolores del alma dejan más huella que los del cuerpo, porque incluso se olvidan".

Con Antonio Gala, sobre la muerte

Jesús Quintero entrevistó hace casi diez años a un Antonio Gala enfermo en una serie de programas dedicadas al famoso escritor, llamadas 'Trece Noches'. El destino ha querido que la despedida del reputado periodista fuera antes. Preguntado sobre qué era lo más inteligente hacer en la vida, el escritor respondía: "No tenerle ningún respeto".

Con Isabel Pantoja, de la viudedad

En 2004, Isabel Pantoja se enfrenó a la entrevista que supuso un punto de inflexión: "Se puede vivir de recuerdos. Sí. Yo he vivido de recuerdos hasta el año pasado", dijo. Su amor con Julián Muñoz estaba en el punto de mira y Quintero le hacía abrir el baúl de los recuerdos con la muerte de Paquirri. "No me gusta recordar los malos momentos que pasaron. Son momentos que recordaré mientras viva. Fueron momentos muy dramáticos. (De él) tengo un hijo maravilloso", comentó.

La cantante de 'Marinero de luces' puso los pelos de punta a los espectadores cuando confesó: "El peor momento fue cuando llegué a Córdoba. Lo intuí. Sabía que ese día no le iba a volver a ver. Siempre te llaman al finalizar la corrida. Cuando te llaman a la mitad y te dicen 'que quería verme'... No me dijeron la verdad. Era duro. Te pones en lo peor". Clara y concisa explicó que si hubiera sucedido en otra plaza, Paquirri habría vivido. "No merece la pena jugarse la vida por un toro”.

En cuanto al sobrenombre de 'La viuda de España', sorprendió con la dureza de sus palabras: "Yo no fui viuda de España, yo fui viuda de Francisco Rivera. Me molestaba muchísimo. España no se murió".

Con Lola Flores, sobre la cocaína

Lola Flores y Quintero tuvieron una conexión especial. Llegaron a hablar de un programa, de una "charla entre amigos" que nunca se llegó a materializar y para la cual tenían hasta nombre. En una entrevista, 'La Faraona' le dijo: “¿Sabes por qué yo estoy tan guapa, Jesús? porque el brillo de los ojos no se opera y lo que llevas dentro sale hacia fuera”. Ese carisma lo mostró ante cualquier asunto. Como el que habla de la belleza, o de sus deudas con Hacienda, así habló en relación a las drogas. "Se puede hacer de todo en la vida. Te das a una rayita un día y no pasa nada. Te fumas un porro un día y no pasa nada. Te coges una borrachera un día y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida con método. Y luego tres días a agua mineral, comiendo un buen puchero y una buena 'pringá. Y se goza de todo lo bueno que hay en la vida. Lo demás es destrucción'".

La pregunta estaba por llegar: "¿Tú has probado la cocaína?". La madre de Antonio Flores respondió rotunda: "Si, sí, ¡como no! He probado la cocaína y el porro, aunque el porro no me gusta. Pero si, en un momento dado, me he encontrado cansada y me han dado un toquecito, aunque está muy amargo, pues sí. Pero un día. Si no tuviera la salud que tengo, iba a estar como estoy...".

Con Sabina, sobre los toros

Jesús Quintero no dudó en preguntarle a Joaquín Sabina sobre si podía haber una contradicción entre "ser rojo, progresista y gustarle los toros". A lo que el cantautor, que le dedicó la canción de 'Ratones Coloraos', respondió: "La palabra progresista es una palabra que inventaron los que estaban contra ellos para darles en la cabeza. Porque yo soy rojo, que no quiere decir que sea ni comunista ni anarquista, sino una mezcla de ambas cosas, que no se ríe de los pobres sino que prefiere reírse de los ricos. Y en ese sentido, los toros tienen mucha tradición. Nunca discuto con los defensores de los animales porque creo que tienen razón, pero sin los toros el museo del Prado se quedaría a la mitad. La pintura de Goya hasta Picasso, pasando por Dalí retrata el mundo taurino. Hay que prohibirlo, supongo que sí. Mientras, iré siempre que pueda, porque aunque sean indefendibles, me gustan mucho".

"Yo de niño quise ser torero y jugaba al toro. El fútbol me parecía impropio de caballeros. Y todas las noches sueño con serlo. Practico con las toallas, hago pases y digo 'un día me pillan'".

Rafi Escobedo, y su suicidio días después

Con Rafi Escobedo, exmarido de Miriam Urquijo, llegó el escándalo. Quintero jamás pudo olvidar lo que sucedió: “Quiero hablar en tu programa, comunicar que si en el plazo de cinco días después de la emisión no me conceden lo que me corresponde, voy a suicidarme. Paso horas mirando la reja de mi celda y repitiéndome: cuélgate, termina de una vez con todo esto". Tres días después, el 27 de julio de 1988, aparecía ahorcado en su celda del Penal del Dueso. Alguno le llegó a culpabilizar de lo sucedido.

Con Paco de Lucía, sobre el dinero

“Todo el mundo dice que soy muy bueno, pero yo estoy tieso, a ver cómo arreglamos esto”, le comentó. Y Jesús Quintero se convirtió en su manager.

Julio Anguita y sus cuentas

Para 'El loco de la colina' uno de los políticos más honestos fue Julio Anguita. El periodista confesó que llegó a ver sus "cuentas del banco y no tenía ni un duro".

Con Antonio Banderas sobre la fama

Antonio Banderas le dijo que: "La fama es un rumor a 10 metros".

Tom Jones y la mafia